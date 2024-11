In Halle-Dölau kam es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Großeinsatz der Polizei. Was bisher bekannt ist.

Halle (Saale)/MZ - Große Aufregung am Dienstagabend in Halle-Dölau. Ein Großaufgebot der Polizei rückte in der Salzmünder Straße an.

Was folgte, war ein stundenlanger Großeinsatz von Kriminaltechnik und Spezialisten aus Magdeburg. Nach Informationen dieses Mediums gehen die Beamten konkreten Hinweisen nach einem Sprengstoffverdacht in einem Einfamilienhaus nach.

In der Wohnung eines 54 Jahre alten Mannes seien Substanzen gefunden worden, die zur Herstellung von Sprengstoffen geeignet seien, erklärt die Polizei auf Nachfrage am Mittwoch. Der Mann sei vorläufig festgenommen worden.

Sprengstoffverdacht in Halle: Polizisten durchsuchen Wohnhaus in Dölau

Über mehrere Stunden durchsuchen mehr als ein Dutzend Polizisten das Wohnhaus in der Salzmünder Straße.

Die Polizei hat mehrere Gegenstände in einer Kiste sichergestellt. (Foto: Marvin Matzulla)

Tief in der Nacht rückten auch USBV-Entschärfer aus Magdeburg in Halle-Dölau an. Dabei handelt es sich um Experten der Polizei für Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV) an.

Polizeieinsatz in Halle-Dölau. (Foto: Marvin Matzulla)

Staatsschutz ermittelt: Polizei Halle kommt zum Einsatz

Besonders brisant: Auch ein ranghoher Polizeibeamter des Staatsschutzes wurde noch in der Nacht in die Ermittlungen eingebunden. Eine politisch motivierte Straftat konnte nach vorliegenden Informationen zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei hat auch einen Computer sichergestellt. (Foto: Marvin Matzulla)

Während der Durchsuchungsmaßnahmen sollen die Bewohner des Wohnhauses nach Informationen dieses Mediums zur Befragung bei der Polizei gewesen sein.