Am Donnerstag, 29. Mai, findet wieder eine Party mit elektronischer Musik auf der Peißnitz statt. Und das ganz ohne Eintritt. Wer steckt hinter dem Event?

Spontan-Rave: Am Männertag wird die Ziegelwiese zur Tanzfläche

Halle (Saale)/MZ. - Keine Flyer, keine Website, keine Werbung – und trotzdem werden ab Donnerstagmittag wieder hunderte Menschen auf der Ziegelwiese zu vibrierenden Elektro-Sounds tanzen. Manche barfuß, einige mit Glitzer im Gesicht, andere mit geschlossenen Augen. Der Rave ist längst kein Geheimtipp mehr, für viele gehört er an diesem Feiertag zum festen Programm. So auch in diesem Jahr.