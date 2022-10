Sperrung der Merseburger Straße in Halle wird erweitert

In der Merseburger Straße in Halle wird die Baustelle erweitert - und mit ihr die Straßensperrung im Süden der Stadt.

Halle (Saale)/MZ - Im Süden Halles wird die Vollsperrung der Merseburger Straße ab dem 2. November erweitert. Grund sind nach Angaben der Stadtwerke weitere Umverlegungen von Leitungen. Die seien nötig, um die Merseburger Straße in diesem Bereich im Rahmen des Stadtbahnprogramms um- und ausbauen zu können.

So wird die B91 quasi zwischen der Kreuzung Damaschkestraße/Dieselstraße und dem Beerenweg in Höhe Rosengarten in beide Richtungen gesperrt. Dadurch ist es nicht mehr möglich, von der Theodor-Neubauer-Straße - die zur Sackgasse wird - in die Merseburger Straße abzubiegen. Über die Elsa-Brändström-Straße bleibt die Theodor-Neubauer-Straße aber erreichbar, heißt es. „Für die Anwohner der Siedlung nördlich der Kasseler Bahn ergeben sich allerdings eingeschränkte Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten“, teilten die Stadtwerke am Donnerstag mit.

Während die erweiterten Bauarbeiten hingegen keinen Einfluss auf den Straßenbahnbetrieb haben, werden auch Fußgänger und Radfahrer vor Ort auf neuen Routen durch den Baustellenbereich geleitet. Autofahrern wird ohnehin empfohlen, die Umleitungsstrecke über die Europachaussee zu nutzen.