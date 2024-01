Auto in Sachsen-Anhalt gestohlen Spektakuläre Flucht an der Grenze - Polizei stellt gestohlenen Audi aus Halle sicher

Eine Nagelsperre, eine Flucht mit 170 Kilometern pro Stunde und ein Autodieb, der versucht zu Fuß zu flüchten. Ein in Halle gestohlener Audi Q5 konnte am Dienstagmorgen in Sachsen sichergestellt werden.