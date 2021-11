Speicher im Energiepark in Halle bekommt spektakuläre Beleuchtung

Inbetriebnahme der Beleuchtung des Energie-und Zukunftsspeichers der EVH in der Dieselstraße.

Halle (Saale)/MZ - Dem Energie- und Zukunftsspeicher inmitten des Energieparks in der Dieselstraße wurde eine spektakuläre Beleuchtung verpasst. Der mit 45 Metern Höhe und 40 Meter Durchmesser weltweit größte Wärmespeicher seiner Art - Spitzname: die größte Thermoskanne der Welt - wird fortan abends leuchten. Rot, wenn er beladen ist und in Form von heißem Wasser Energie speichert. Grün, wenn er entladen wird und die Wärme in die halleschen Wohnungen fließt.

Mit einer Leistung von 2.000 Megawatt kann der Speicher Halle bis zu zwei Tage mit Wärme versorgen. Seine Energiequelle ist derzeit noch zum großen Teil Erdgas, aber auch Sonne, Wind und Wasserstoff. In Betrieb ging der Speicher schon vor einigen Jahren. Die neue Optik, vorgestellt bei einem feierlichen Akt vor Ort, signalisiert indes den Abschluss der mehrjährigen Modernisierung des Energieparks Dieselstraße und Trotha.