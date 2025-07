Oberbürgermeister Alexander Vogt will das Händeldenkmal in Halle mit einer Umfriedung versehen lassen. Warum die SPD jetzt dazu mit den Hallensern ins Gespräch kommen will.

Halle(Saale)/MZ. - Das Bürgerbeteiligungsverfahren zur Gestaltung des Marktplatzes war gerade zu Ende, da präsentierte Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) überraschend seine Idee, das Händeldenkmal mit einem Zaun zu versehen. Seine Idee ist in der Politik umstritten. Nun will die hallesche SPD in Erfahrung bringen, was eigentlich die Hallenser davon halten.