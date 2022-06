In Hamburg wurde 2016 die erste Søstrene Grene-Filiale eröffnet. Inzwischen gibt es mehr als 50 in ganz Deutschland.

Halle (Saale)/MZ - Ein Blick ins Ladeninnere wird derzeit durch die großen Aufkleber auf den Schaufensterscheiben verhindert. Durch den Spalt der halb geöffneten Eingangstür, in der ein Arbeiter etwas zusammenschraubt, sind aufgestapelte Holzteile zu sehen. Doch wer da künftig im Erdgeschoss der Leipziger Straße 95-96, in Höhe der Ulrichskirche, seine Waren anbietet, das steht bereits in geschwungenen Großbuchstaben an der Fassade: Søstrene Grene.