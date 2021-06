Sonotec GmbH aus Halle gewinnt Unternehmerpreis „Vorsprung“

Halle (Saale) - Die Sonotec GmbH aus Halle ist mit dem Unternehmerpreis „Vorsprung“ des Ostdeutschen Wirtschaftsforums ausgezeichnet worden. Wie Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) erklärte, „steht Sonotec beispielhaft für die erfolgreiche Entwicklung mittelständischer Unternehmen in Sachsen-Anhalt“.

Die Sonotec GmbH ist ein Spezialist für Ultraschallmesstechnik. Gegründet 1991, feierte das hallesche Technologie-Unternehmen in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Geschäftsführer Hans-Joachim Münch hat zu der Gelegenheit von der Vision gesprochen, die er und sein Geschäftspartner Santer zur Horst-Meyer von Beginn an verfolgten: „Wir wollten produzieren. Und wir wollten Weltspitze sein.“ Mit mehr als 180 Mitarbeitern entwickelt und fertigt Sonotec heute kundenspezifische Ultraschallwandler und -sensoren, Prüfgeräte und Messtechniklösungen, die an nationale und internationale Konzerne wie BASF, Bayer und Nestlé verkauft werden. Für den Wirtschaftsminister ist es ein Vorzeigeunternehmen. Sachsen-Anhalt, so Willingmann, soll ein Land der Zukunftstechnologien werden. „Mit forschungsstarken, innovationsfreudigen Unternehmen wie Sonotec und einer engen Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft kann es gelingen, neue, hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und die Wirtschaftskraft zu steigern.“ (mz/dkl)