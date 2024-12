Die Fraktion Volt/Mitbürger regt an, Sportanlagen an Schulen auch außerhalb der Schulzeiten zur Nutzung freizugeben. Die Idee finden viele Stadträte gut, sehen aber ein großes Problem.

Halle (Saale)/MZ - Die Idee traf zunächst einmal auf breite Zustimmung bei den Mitgliedern im städtischen Bildungsausschuss. Zumindest grundsätzlich. So hat die Fraktion Volt/Mitbürger vorgeschlagen, die Sportanlagen an halleschen Schulen auch nach Schulschluss offen zu lassen und die Plätze damit für die öffentliche Nutzung freizugeben. Auch nachmittags, auch an Wochenenden.