„Sogar Leiharbeiter verdienen mehr“: Angestellte einer Firma aus Queis streiken seit Tagen in Halle

Halle (Saale)/MZ - Auf einem Sportplatz an der Merseburger Straße in Halle befindet sich am Freitag die Zentrale des Widerstands. Seit drei Tagen streikt ein Großteil der Mitarbeiter aus der Fertigungsabteilung der Eisenbahnlaufwerke Halle (ELH) mit Firmensitz in Queis. Gut 30 Angestellte fordern von der Geschäftsleitung mehr Lohn. Unterstützt werden sie von der Eisenbahngewerkschaft EVG.