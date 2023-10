So wurde der Tag der deutschen Einheit in Halle gefeiert

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Es ist das Zukunftszentrum, was zu Beginn des Tags der deutschen Einheit im Fokus steht. Bereits seit 33 Jahren wird dieser Tag gefeiert und jedes Jahr aufs Neue sei das etwas ganz besonderes, findet Egbert Geier (SPD), Bürgermeister der Stadt Halle. Das Zukunftszentrum könne dem Tag, an dem an die Wiedervereinigung und friedlichen Revolution erinnert wird, in Zukunft zusätzlich eine besondere Note verleihen. Doch warum spielt das in diesem Jahr schon eine Rolle?