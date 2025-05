Kein Lost Place mehr WG, Veranstaltungsort und bald Beherbergungsbetrieb - das passiert in der Freien Feldlage in Harzgerode

Mehr als 20 Menschen haben in der ehemaligen Heilstätte in Harzgerode schon ein Zuhause gefunden. Was die Gemeinschafts Freie Feldlage erreicht hat, wo sie noch hin will - und warum es demnächst so richtig scheppern wird.