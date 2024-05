Bundesweit verzeichnen die meisten Parteien seit Jahren Verluste bei ihren Mitgliederzahlen. Was das für Folgen hat und welche Parteien dem Sinkflug in Halle derzeit trotzen.

So viele Mitglieder haben die etablierten Parteien in Halle

Können die Parteien in Halle noch neue Mitglieder gewinnen?

Halle (Saale)/MZ - Es ist ein deutschlandweites Phänomen: Die meisten Parteien verlieren nach und nach ihre Mitglieder. In Halle sieht das ein wenig anders aus. Hatten die etablierten Parteien SPD, Linke, CDU, Grüne, FDP und die AfD im Jahr 2019 gemeinsam 1.936 Mitglieder, waren es 2024 sogar 1.989 – ein Plus von 2,7 Prozent. Betrachtet man die Gesamtzahl, kann man in der Saalestadt nicht von einem Rückgang der Mitgliedschaften sprechen. Grund dafür ist auch der zum Teil starke Zulauf zweier Parteien. Drei Parteien verzeichnen hingegen Verluste.