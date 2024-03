In vielen Cafés in Halle werden die kalten Leckereien längst schon verkauft. Was eine Portion Eis kostet und welche ausgefallenen Sorten angeboten werden.

So teuer ist Eis in Halle geworden

Halle/MZ. - Was für ein Wetter! Über die Osterfeiertage zeigt sich der Frühling von seiner besten Seite. Teilweise werden sogar frühsommerliche Temperaturen erwartet. Für viele Hallenser beginnt mit Sonne und warmen Temperaturen die Eissaison. Was kostet die Kugel eigentlich in den Eisdielen? Welche Sorten sind besonders beliebt? Die MZ hat sich im Stadtgebiet umgesehen.

Was müssen Kunden für eine Kugel Eis zahlen?

Die Preise für Standardsorten variieren in halleschen Eiscafés zwischen 1,30 und 1,80 Euro. Günstiges Eis findet man bei der „Eisbar“. „Wir haben die Preise die letzten Jahre regelmäßig erhöht. Dieses Jahr haben wir darauf verzichtet“, sagt der Gründer von „Eisbar“, Jens Harre. Für die kalte Schleckerei im „Eisfvchs“ muss man hingegen etwas tiefer in die Tasche greifen. Möchte man sich mit Premiumsorten verwöhnen, sollte man mit Preisen von bis zu 2,20 Euro pro Kugel rechnen. Aber auch ein Euro pro Kugel ist an manchen mobilen Ständen noch möglich.

Sind die Preise allgemein gestiegen?

Die Preise in vielen Eisdielen sind im Vergleich zum letzten Jahr stabil. Bei „Fresco Gelato“ und beim „Eisfvchs“ muss man hingegen etwas mehr zahlen. Dies wird hauptsächlich mit den gestiegenen Kosten für Rohstoffe, Energie und Mieten begründet. Ähnliches berichtet auch Christian Mühlhausen, der Inhaber des „Eis Dealers“: „Die Produkte haben sich verteuert. Man versucht dennoch, dass man es noch irgendwie hinbekommt.“ Heiko Kühnert, Inhaber der „Bunten Eisträumerei“, erzählt, dass Waffeln sogar günstiger als im Vorjahr geworden seien. Das betreffe auch den Strom, der mittlerweile nahezu auf dem Niveau vor Ausbruch des russischen Angriffskriegs liege.

Für jede Gaumenfreude ist etwas dabei. Die Klassiker haben natürlich nie ausgedient. Die Eisdielen experimentieren aber auch mit neuen Sorten. (Foto: Schellhorn)

Was sagen die Kunden zu den Preiserhöhungen?

Glaubt man den Eishändlern, reagieren die meisten Hallenser mit Verständnis. Bei „Fresco Gelato“ sei die Reaktion der Kunden weniger negativ als erwartet gewesen, erzählt der Inhaber. Auch beim „Eisfvchs“ habe es bislang kein schlechtes Feedback gegeben. Das spiegele sich auch in der Kundenanzahl wider. Wer Sitzplätze anbiete, habe Stammkunden.

Mild ist es schon länger. Wie ist die Saison gestartet?

Die Eisverkäufer können sich über den Verlauf der Saison nicht beklagen. In der „Bunte Eisträumerei“ berichten sie: „Das Jahr ist super gestartet. Wir haben mit der Öffnung aber bewusst bis zum Frühling gewartet.“ Auch der Betreiber der „Eisbar“ führt den gelungenen Start auf das gute Wetter zurück.

Welche Spezialitäten bieten die halleschen Eisdielen an?

Wer Lust auf Spaghetti-Eis mit hausgemachter Erdbeersoße hat, sollte unbedingt beim „Eis Dealer“ vorbeischauen. Im „Eisfvchs“ gibt es sowohl klassische Zitrusfrüchte als auch experimentelle Sorten wie Zimt mit Pfeffer, Joghurt-Honig und Cashew. „San-Marco“ bietet Yogurette und Mango an, während man in der „Bunten Eisträumerei“ Köstlichkeiten wie Vanille-Bärlauch, Sanddorn-Orange, Ananas-Mango-Spirulina und weißes belgisches Schokoladeneis mit Popcorn genießen kann.

Wo wird das in Halle verkaufte Eis produziert?

In Halle stellen viele Eisdielen ihr Eis selbst her, darunter „Fresco Gelato“, „San-Marco“, „Eisfvchs“ und „Eisburg“. Der „Eisfvchs“ liefert sogar sein Eis an andere Eisdielen in der Region. Trotzdem beziehen einige Eisdielen ihr Eis auch von externen Manufakturen.