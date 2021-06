So steht es um die Wahlkreise 35, 36, 37 und 38 in Halle

Halle (Saale) - Vor fünf Jahren, zur Landtagswahl 2016, hatte die CDU in Halle den Erfolg der AfD im Süden Sachsen-Anhalts durchbrochen. Drei von vier Direktmandate gingen an die Christdemokraten. Auch bei den Zweitstimmen (24,6 Prozent) lag die CDU vor AfD (19,5) und Linken (19,0). Die Wahl am Sonntag ist hingegen wie eine Wunderblume. Politologen wie Professor Everhard Holtmann vom Zentrum für Sozialforschung in Halle gehen davon aus, dass Corona auch bei der Wahl eine gewichtige Rolle spielen dürfte. Sie stützen sich unter anderem auf Umfragen. „Die Pandemie ist ein wichtiger Faktor, sie überlagert die Sachthemen. Die Wähler schätzen das Krisenmanagement von Bund und Land ein. Und das beeinflusst auch ihre Wahlentscheidung“, sagt Holtmann. Dass die Infektionszahlen sinken, könnte also eher den Regierungsparteien helfen.

Doch da gibt es noch eine große Unbekannte: Die Briefwahl. Auch in Halle boomt der Urnengang per Post. Bis Anfang der Woche hatten bereits 21 Prozent der 181.000 Berechtigten die Unterlagen zur Briefwahl angefordert. „Briefwähler warten nicht bis zum Schluss. Sie stimmen zum Teil schon Wochen vor dem Termin ab“, sagt Holtmann. Und Anfang/Mitte Mai war die Stimmungslage noch anders als heute. Im Gegensatz zu den Vorjahren wird die Stadt Halle das Stadthaus auf dem Markt am Sonntag nicht öffnen, um die Live-Ergebnisse dort auf eine große Leinwand zu übertragen. „Nein, das wird es aufgrund der Pandemielage und der Sperrung des Festsaals diesmal nicht geben“, sagt Bürgermeister und Stadtwahlleiter Egbert Geier (SPD). Angesichts der Corona-Pandemie bittet die Stadt zudem die Wähler, eigene Stifte in die 126 Wahllokale mitzubringen.

Wir berichten am Sonntag hier aktuell von den Landtagswahlen Sachsen-Anhalt in Halle (Saale):