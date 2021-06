Mutter mit Kind wird von Wachmann der Zutritt verwehrt

In einem Wahllokal in Halle ist es am Wahltag zu einem Zwischenfall gekommen.

Halle (Saale) - In einem Wahllokal im Gebäude der Rentenversicherung in der Paracelsusstraße in Halle ist es am heutigen Wahltag zu einem Zwischenfall gekommen. Eine Mutter, die am Vormittag mit ihrem Kind zur Stimmabgabe erschienen war, wurde von einem Wachmann mit dem Hinweis abgewiesen, Kinder hätten keinen Zutritt.

Dieser Hinweis ist falsch, so die Stadt. Man bedauere den Vorfall außerordentlich. Die Stadt habe unverzüglich mit der betroffenen Familie Kontakt aufgenommen; diese habe mitgeteilt, das Wahllokal im Laufe des Tages noch einmal für die Stimmabgabe aufsuchen zu wollen.

Der Wachmann soll sich irrtümlicherweise auf das Hausrecht der Rentenversicherung berufen haben, wonach Kindern in der aktuellen Corona-Situation tatsächlich der Zutritt zum Gebäude untersagt ist. Diese Regelung sei für den Wahltag aber selbstverständlich außer Kraft gesetzt. (mz)