Ein Tief über der Ostsee sorgt in Berlin und Brandenburg weiter für wechselhaftes Sommerwetter. Auch am Wochenende wird es nass.

Berlin - Auch am Wochenende müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auf Regen gefasst machen. Ein Tiefdruckgebiet im Bereich der Ostsee sorge für „beständig unbeständiges“ Wetter, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Das wechselhafte Wetter sei für August nicht ungewöhnlich. Im Gegenteil handele es sich hierbei um normales mitteleuropäisches Sommerwetter, sagte der Sprecher weiter.

Am Freitag ziehen laut DWD von Süden her wieder Schauer auf. Am Vormittag regnet es demnach zunächst südlich von Berlin, am Nachmittag seien dann überall in Berlin und Brandenburg Schauer und Gewitter möglich. Örtlich könne es kräftig regnen. Die Temperaturen liegen bei 21 bis 23 Grad.

Samstag trockenster Tag

In der Nacht zu Samstag seien auch noch einzelne Schauer möglich. Der Samstag soll laut DWD eher trocken werden. In der ersten Tageshälfte komme die Sonne raus, es könne auch vereinzelt regnen. In der zweiten zögen einzelne Gewitter auf. Die Temperaturen erreichten 22 bis 24 Grad.

In der Nacht sollen die Wolken abziehen. Am Sonntag sollen wieder mehr Wolken aufziehen. Es könne vorübergehend regnen - Dauerregen sei nicht zu erwarten. Die Temperaturen erreichten 21 bis 23 Grad.