So sieht es im neuen Planetarium Halle aus

Tag der Offenen Tür in der Stadt Halle am Holzplatz. In der Mitte ist der große Kuppelsaal zu sehen.

Halle (Saale)/MZ - Das Jahr 2022 ist zwar schon fast drei Monate alt, aber bis vor zwei Tagen hatte es noch keinen standesgemäßen Neujahrsempfang der halleschen Stadtverwaltung gegeben. Der wurde nun am Sonntag nachgeholt und gleich zum „Frühlingsempfang“ umdeklariert. Traditionell nutzt die Rathausspitze den Anlass, um über besondere Projekte zu informieren, die aktuell in Halle umgesetzt werden. In diesem Jahr lag der Fokus auf der Salineinsel, die sich laut Bürgermeister Egbert Geier (SPD) „sehr dynamisch“ entwickelt. Man könne dort hautnah erleben, „dass sich viel tut in Halle“.