So schlagen sich Joko & Klaas gegen Michi Beck und Smudo auf dem Eis der Saale Bulls

Halle (Saale) - Wenn „Joko & Klaas gegen ProSieben“ allwöchentlich in einem Wettstreit in aberwitzigen Disziplinen antreten, schaut jedes Mal ein Millionenpublikum zu und fiebert mit den sympathischen Entertainern mit. So natürlich auch am Mittwochabend, als das schlagfertige Promi-Duo mal wieder mit allen Mitteln um 15 Minuten Sendezeit zur Primetime auf dem Privatsender kämpfen durfte - und zwar nicht irgendwo, sondern direkt in der Saalestadt!

TV-Challenge im Eisdom: Joko & Klaas bei den Saale Bulls

Denn eine der acht Challenges, die Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf innerhalb einer Sendung zu absolvieren hatten, ging an prominenter Stelle in Halle über die Bühne oder besser: übers Eis - bei den heimischen Saale Bulls. Die nämlich haben ihre Trainings- und Wettkampfstätte in Halle-Neustadt für ein Duell zur Verfügung gestellt, bei dem die Akteure sowohl sportlich als auch im Unterhaltungswert zur Höchstform aufgelaufen sind.

Die vierte und wohl spektakulärste Challenge an diesem Abend bestritten Joko und Klaas im Neustädter Sparkassen-Eisdom. Schon im Vorfeld der Sendung hatten die Spieler auf Social Media ordentlich Werbung gemacht für den TV-Auftritt. Warum aber gerade Halle? „Der Sender hatte nach einer größeren Eisfläche gesucht und bei uns angefragt“, erklärt Tobias Fischer, Sprecher der Saale Bulls.

Puck-Challenge: Joko und Klaas gegen Michi Beck und Smudo auf dem Eis der Saale Bulls

Nun also traten Joko und Klaas im Eisdom im rasanten „Aufsitz-Flügelglätter-Eishockey“ gegen zwei Promis der deutschen Musikszene an: Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier. Beide Teams gingen jeweils mit zwei der imposanten Baumaschinen, die eigentlich zum Glätten von frisch hergestellten Betonflächen verwendet werden, im Eisdom an den Start. Ziel: einen überdimensionierten Riesen-Puck hinter die gegnerische Torlinie zu befördern.

Keine leichte Aufgabe, die trotz oder gerade wegen der Größe der lautstarken Maschinen Fingerspitzengefühl und Koordination verlangte. Beides lag dem Hip-Hopper-Team Beck/Smudo augenscheinlich mehr: Nach zwei ohrenbetäubenden spannenden Runden auf dem Eis der Saale Bulls mussten sich die Herausforderer knapp geschlagen geben.

Eismeister Gerald Emmerich der Saale Bulls legte aufsehenerregende Performance aufs Eis

Ein kurzer trauriger Moment für die Joko-und-Klaas-Fans, den allerdings ein spektakulärer Auftritt eines Mitglieds aus dem Saale-Bulls-Team sofort vergessen machte: Eismeister Gerald Emmerich, von ProSieben auf „Eismeister Klaus“ getauft, legte mit seiner „gehörnten“ Eismaschine eine aufsehenerregende Performance aufs Eis - sehr zur Begeisterung der Saale Bulls und ihrer Fans. „Über 1,14 Millionen Zuschauer haben uns im TV gesehen - gigantisch“, so Sprecher Fischer.

Dank eines kurzen Sprints von Joko und Klaas aus der Halle nach draußen gab es auch einen Blick hinter die Kulissen des Eisdoms, wo außerhalb der Sendung sogar Gelegenheit für ein Foto mit Kapitän Kai Schmitz war. Und nicht nur, dass mehrfach an prominenter Stelle das Logo der Saale Bulls im Fokus der TV-Kameras war - für ein Millionenpublikum an den Bildschirmen war der Eisdom samt ein Stück Neustädter Skyline aus der Vogelperspektive zu sehen. Eine bessere Werbung hätte es für Halles Eishockeyspieler kaum geben können. (mz/Katja Pausch)