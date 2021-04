„Joko & Klaas gegen ProSieben“ bei den Saale Bulls

Klaas (l.) und Joko (r.) im Sparkassen-Eisdom in Halle. Foto: Saalebulls

Halle (Saale) Die TV-Show „Joko & Klaas gegen ProSieben“ hat das bekannte Moderatoren-Duo dieses Mal zu einem Teil in der Saalestadt absolviert – genauer bei den Saale Bulls.

Die nämlich haben ihre Trainings- und Wettkampfstätte in Halle-Neustadt für ein spannendes Duell zur Verfügung gestellt: Die vierte Challenge an diesem Abend bestritten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf im Sparkassen-Eisdom. Dort traten Joko und Klaas im rasante „Aufsitz-Flügelglätter-Eishockey“ gegen Michi Beck und Smudo von den Fanta Vier an – und mussten sich leider knapp geschlagen geben.

Für ein Millionenpublikum an den TV-Schirmen war bei der Challenge der Eisdom aus der Vogelperspektive und hinter den Kulissen samt dem Logo der Saale Bulls bestens zu sehen – eine Top-Werbung für die halleschen Saale Bulls. (MZ/Katja Pausch)