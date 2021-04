Joko & Klaas müssen sich in Halle beweisen

,,Joko & Klaas gegen ProSieben" im Eisdom in Halle

Halle (Saale) - Wenn am heutigen Dienstagabend ab 20.15 Uhr auf ProSieben wieder die bekannten Moderatoren Joko & Klaas im Fernsehen ihr Publikum unterhalten, ist auch Halle dabei. Die aktuelle Folge der Show „Joko & Klaas gegen ProSieben“ mit dem Titel „Two and a half Fan“ wurde im Sparkassen-Eisdom, der Spielstätte der halleschen Eishockeymannschaft der SaaleBulls, in Halle aufgenommen.

Und darium geht es: Kennen zweieinhalb Fans Joko & Klaas besser als Joko und Klaas Joko & Klaas kennen? ,,Ich hasse euch für dieses Spiel", schimpft Joko, denn die Fallhöhe ist hoch: Er und Klaas müssen ihr Wissen übereinander unter Beweis stellen. In der Sendung ist außerdem Katrin Bauerfeind und Jenke von Wilmsdorff für ProSieben am Start.

Die SaaleBulls rührten am Dienstag die Werbetrommel: „Das bekannte TV-Duo Joko & Klaas war zu Besuch in Halle…und was das mit uns zu tun hat, könnt ihr Euch heute Abend um 20:15 Uhr auf ProSieben anschauen!“ (mz/ash)