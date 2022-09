So lief das Überraschungskonzert von Kraftklub in Halle

Halle (Saale) - Als Sänger Felix Brummer am Freitagabend mit seiner Band Kraftklub im offenen Abteil eines Güterzuges steht und sich bei den 4.000 Leuten vor sich bedankt, ist das Konzert fast vorbei. Eine gute Stunde spielt die Chemnitzer Band an diesem Abend am Güterbahnhof Halle - live übertragen im Radio - und reißt von der ersten Minute an die Massen mit. Die Leute hüpfen, klatschen im Akkord und singen Zeilen wie „Ich will nicht nach Berlin“ lauthals mit. Die Menge ist begeistert. Auf einem Pappschild, das in den vorderen Reihen hochgehalten wird, steht: „Danke Kraftklub“.

