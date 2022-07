So hat Halle vor 100 Jahren Weihnachten gefeiert

1921: Auch drei Jahre Ende des Ersten Weltkriegs litten viele Hallenser große Not.

Halle (Saale)/MZ - Das Studium der halleschen Tagespresse vor 100 Jahren, im Herbst 1921, zeigt ein sehr vielfältiges Bild von Deutschland drei Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Als wunderbar wurde zu diesem Zeitpunkt empfunden, dass das gegenseitige Morden im Krieg vorbei war. Aber die Trauer über die vielen Toten auch aus Halle dauerte an. In vielen Fällen war es nicht einmal möglich, ihre Gräber in Frankreich oder dem wieder hergestellten polnischen Staat zu besuchen. Die Folgen des verlorenen Krieges waren täglich zu spüren. Die Zeitungen berichteten über neue Forderungen Frankreichs und Englands nach Reparationen für erlittene Kriegsverluste. Teile des Rheinlandes waren von französischen Truppen besetzt.