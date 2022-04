So hat die Stadt die Flüchtlingsunterkunft im alten Maritim in Halle hergerichtet

Im ehemaligen Maritim Hotel in Halle werden letzte Vorbereitungen getroffen, bevor in der nächsten Woche Flüchtlinge aus der Ukraine dort einziehen sollen.

Halle (Saale)/MZ - Die automatischen Schiebetüren am Haupteingang des Maritim-Hotels am Riebeckplatz öffnen sich geräuschlos und geben den Blick frei in die Eingangshalle. Auf der linken Seite steht der dunkle Holztresen der ehemaligen Rezeption, rechts geht es zum Speisesaal, geradeaus befinden sich vier Fahrstühle und eine breite Treppe. Das Licht von draußen dringt nur schwach in das Innere des Gebäudes. Es riecht nach Fensterreiniger und muffigem Teppich. Hier soll in der kommenden Woche die neue Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine eröffnet werden.