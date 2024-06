Magdeburg erlaubt in kommunalen Freibädern Frauen, ihr Oberteil abzulegen. In Berlin gilt das schon seit 2023. Ob das auch eine Option für Halle und den Saalekreis ist.

So entscheiden Freibäder in Halle und dem Saalekreis über „Oben ohne“ Baden

Landsberg/Halle/Querfurt/MZ - Oberkörperfreies oder gänzlich nacktes Baden an Seen ist schon lange keine Seltenheit mehr. Vor allem an kleinen, uneinsichtigen Badestellen fällt es vielen Schwimmern leicht, schnell ohne Bekleidung in das Wasser zu hüpfen. Andere wiederum bevorzugen die Art des Badens und nutzen dafür vorgesehene FKK-Stellen. In Freibädern sieht das jedoch anders aus – dort gelten meist Hausregeln, die ein Oben-ohne-Baden vor allem für Frauen untersagen.