Ball der Wirtschaft Smoking, Abendkleid und ganz viel Glamour: Halles „Herr der Bälle“ bittet zum Tanz
Ein Showprogramm der Spitzenklasse, Livemusik und exquisite Gaumenfreuden verspricht der Ball der Wirtschaft. Was die Gäste im K & K erwartet, welchen exklusiven Hauptpreis die Tombola bereithält und wo es noch Tickets gibt.
01.11.2025, 11:57
Halle (Saale)/MZ. - Vorbei sind die Zeiten, als es in Halle eine jahrelange Ball-Flaute gab. Inzwischen ist die Saalestadt wieder zu einer gefragten Adresse für rauschende Ballnächte geworden - für Besucher aus nah und fern. Zu verdanken ist das vor allem einem Hallenser, dessen Herz für Tanzveranstaltungen mit dem besonderen Charme schlägt.