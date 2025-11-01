Ein Showprogramm der Spitzenklasse, Livemusik und exquisite Gaumenfreuden verspricht der Ball der Wirtschaft. Was die Gäste im K & K erwartet, welchen exklusiven Hauptpreis die Tombola bereithält und wo es noch Tickets gibt.

Smoking, Abendkleid und ganz viel Glamour: Halles „Herr der Bälle“ bittet zum Tanz

Steffen Matz, Geschäftsführer der Ball Halle GmbH, will mit exklusiven Veranstaltungen wie dem Ball der Wirtschaft mehr Glanz und Glamour in die Stadt bringen. Das festliche Ambiente des K & K Dormero ist dafür genau die richtige Adresse.

Halle (Saale)/MZ. - Vorbei sind die Zeiten, als es in Halle eine jahrelange Ball-Flaute gab. Inzwischen ist die Saalestadt wieder zu einer gefragten Adresse für rauschende Ballnächte geworden - für Besucher aus nah und fern. Zu verdanken ist das vor allem einem Hallenser, dessen Herz für Tanzveranstaltungen mit dem besonderen Charme schlägt.