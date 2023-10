Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Lange sind im halleschen Dormero Kongress-Center keine Ballgäste mehr über den Roten Teppich flaniert, doch am Samstag war es nach jahrelanger Pause in Sachen „rauschender Ballnacht“ in Halle endlich wieder soweit: Es wurde zum ersten Ball der Wirtschaft in den prächtigen Saal im Obergeschoss geladen, und Hunderte Ballgäste hatten an den festlich gedeckten Tischen Platz genommen. Im Saal glitzerten die Kleider der Damen mit den Kristallleuchtern an der Decke um die Wette. Als Dresscode für die Damen galt das bodenlange Abendkleid, die Herren hatten die Wahl zwischen dunklem Anzug, Smoking oder Frack.