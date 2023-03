Das Gesicht der Neustädter Passage könnte sich bald verändern. Die Stadt will als Schattenspender statt echten Hölzern sogenannte Baumskulpturen am Einkaufscenter aufstellen.

Wie könnten sie aussehen, die Baumskulpturen vor dem Neustadt Centrum? MZ-Grafiker Tobias Büttner hat Skulpturen, wie sie in Singapur stehen, in einer Montage vor die Scheibe A platziert. Noch ist aber unklar, wie die halleschen Exemplare aussehen. Das soll ein Gestaltungswettbewerb klären.

Halle (Saale)/MZ - Die Pläne klingen eher nach Singapur als nach Halle-Neustadt, aber Architektur aus Fernost könnte bald auch in Halles Westen zu sehen sein. Es ist kein Aprilscherz: Die Stadtverwaltung will künstliche „Baumskulpturen“ in der Neustädter Passage errichten, damit dort mehr Schatten und Aufenthaltsqualität entstehen. Wie genau die Skulpturen einmal aussehen werden, ist noch unklar. Viele Hallenser fragen sich außerdem, warum man nicht einfach echte Bäume pflanzt. Doch im Rathaus ist man fest entschlossen. Das Geld für die Baumaßnahme wurde bereits bewilligt.