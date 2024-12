In Ruhe ein Buch lesen, dabei aber trotzdem nicht allein zu sein, das ist die Idee hinter dem Silent Book Club. Am Wochenende fand das erste Treffen in Halle statt.

Halle (Saale)/MZ - Insgesamt 20 Teilnehmer – überwiegend Frauen – waren für das Treffen angemeldet, einige mehr wären gern gekommen, doch es war kein Platz mehr. Am Samstag kamen sie an einer großen Tafel im Café Avecio, nahe dem Eselsbrunnen, zusammen. Alle hatten ein Buch dabei, manche auch ein E-Book. Statt sich der Reihe nach einander vorzustellen, sagten die Teilnehmer kurz, welches Buch sie mitgebracht haben. Dann wurde es auch schon ganz still am Tisch.