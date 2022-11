Sexuelle Belästigung in Halle "Freizügiger" Rentner will Kinder in Trotha in seine Wohnung locken

Lehrer und Eltern sind in Sorge, weil bereits mehrere Kinder von einem Rentner sexuell belästigt worden sein sollen. Was die Polizei und das Landesschulamt zu den Vorfällen in Halle-Trotha sagen.