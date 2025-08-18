Der CDU-Mann Guido Haak ist im Gespräch für den Prestigeposten des Stadtratsvorsitzenden in Halle. Welche Qualitäten er mitbringt.

Setzt er sich gegen die AfD durch? CDU-Mann Haak für Posten im Gespräch

Halle (Saale)/MZ. - Wenn am Mittwoch, 27. August, in Halle der Stadtrat tagt, soll auch ein neuer Vorsitzender für das höchste kommunalpolitische Gremium gewählt werden. Nachdem der bisherige Amtsinhaber Jan Riedel (CDU) im Juni zum Landesbildungsminister ernannt worden ist, hatte er den Posten niedergelegt. Nach MZ-Informationen ist nun sein Fraktionskollege Guido Haak als Nachfolger im Gespräch.