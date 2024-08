Der Kampfmittel-Experte Rudi Kampa arbeitete in den 1990er Jahren an einem Konzept zur Sanierung des Giftgas-Geländes in Ammendorf. Doch die Stadt schloss die Akte, sagt er.

Kampfmittelexperte war in ehemaliger Giftgasfabrik in Halle

Die Luftaufnahme britscher Kampfpiloten, fotografiert am 10. April 1945, zeigt die Giftgasfabrik in Ammendorf. Die Alliierten waren sich der Gefahren bewusst, deshalb wurde dort nicht bombardiert.

Halle (Saale)/MZ - Rudi Kampa ist vermutlich einer der letzten Zeitzeugen, die Mitte der 1990er Jahre in einen Bunker der ehemaligen Giftgasfabrik in Ammendorf durften, besser bekannt als „Orgacid“-Gelände. „Die Stadt Halle wollte damals das Areal sanieren lassen und hatte vier Firmen angefragt, die Angebote abgeben sollten“, sagt der Chef einer privaten Kampfmittelsuchfirma. Damals arbeitete Kampa noch beim Kampfmittelexperten Tauber in Magdeburg. Und er bestätigt, was auch vor wenigen Tagen bei einer Bürgerversammlung in Ammendorf klar wurde: Wie gefährlich das tödliche Erbe der Nazis bis heute noch ist, kann keiner sagen.