Nach Suizid im Gefängnis: Verein kritisiert Verhältnisse in der JVA Frohe Zukunft in Halle

In der vergangenen Woche hatte sich ein Gefanger in der JVA in der Frohen Zukunft in Halle das Leben genommen. Werden die Häftlinge dort nicht richtig betreut?

In der JVA in der Frohen Zukunft in Halle hat sich ein Gefangener das Leben genommen.

Halle (Saale)/MZ - Nach dem Suizid eines Gefangenen am 14. Dezember in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in der Frohen Zukunft hat der hallesche Verein „Medinetz“ die Bedingungen in den Gefängnissen in der Stadt – auch im „Roten Ochsen“ – kritisiert. „Die Haftbedingungen und eine unzureichende psychologische Betreuung treiben Häftlinge in den Tod“, heißt es in einer am Dienstag verbreiteten Erklärung. Gegenüber der MZ wies das Justizministerium des Landes die Vorwürfe zurück.