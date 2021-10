SEK-Einsatz in Halle: 44-Jähriger nach Messerangriff an Wohnungstür in Halle-Neustadt festgenommen

In Halle-Neustadt ist es am Freitagmorgen zu einem SEK-Einsatz gekommen.

Halle (Saale)/MZ - Nach einem Messerangriff ist am Freitagmorgen in Neustadt ein 44-jähriger Mann festgenommen worden. Laut Polizei ging gegen 9 Uhr ein Notruf ein, demzufolge sich der Mann an einer Wohnungstür in der Hettstedter Straße zu schaffen machte. Er stach mehrfach auf die Tür ein und beschädigte sie dabei. Zeugen zufolge ging es um angebliche Geldforderungen gegen die Familie, die in der Wohnung lebt. Die Familie wiederum gibt an, den Mann gar nicht zu kennen. Er zog nach einer Weile unverrichteter Dinge wieder ab.

Die inzwischen eingetroffene Polizei leitete sofort eine Fahndung nach ihm ein. Die Beamten machten die Wohnung des Mannes im Thaler Weg ausfindig und zogen zur Sicherheit Spezialkräfte des Landeskriminalamtes hinzu. Den LKA-Kräften gelang es schließlich, den 44-jährigen Deutschen zu stellen. Er ließ sich Zeugen zufolge widerstandslos aus seiner Erdgeschosswohnung abführen. Im Zuge der Festnahme soll die Polizei auch Blendgranaten eingesetzt haben.

SEK-Beamten im Einsatz in der Neustadt. (Foto: Marvin Matzulla)

Zu einem möglichen Motiv wollte sich ein Polizeisprecher nicht äußern. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen, heißt es. Unklar war am Freitagabend auch, ob der Tatverdächtige in Untersuchungshaft oder zunächst wieder auf freien Fuß kommt. Einen Haftantrag zu stellen sei Sache der Staatsanwaltschaft, sagte der Sprecher, und der Haftrichter entscheide schließlich darüber.