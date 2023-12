Das Stadtarchiv Halle hält Fotos, Plakate und andere Erinnerungen an die Adventszeit vergangener Jahrhunderte bereit. Am Samstag gibts zu einem Konzert einige Geschichten von damals.

Halle (Saale)/MZ. - Das Weihnachtsfest wurde als eines der drei höchsten Feste in der christlichen Religion nach der evangelischen Kirchenordnung, in Halle 1541 eingeführt, an drei Tagen mit je zwei Gottesdiensten gefeiert. Wie, das kann Stadtarchivar Ralf Jacob anschaulich erzählen: Am Samstag wird Jacob das alljährliche Weihnachtskonzert des halleschen Universitätschores in der Händel-Halle mit einigen Anmerkungen zur Geschichte von Advent und Weihnacht in Halle bereichern.