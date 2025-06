Spektakulärer Einsatz in Halle-Neustadt: Ein Auto stürzt von der B80, bleibt auf dem Dach in Hanglage liegen. Der schwere Unfall war Teil einer Übung der Berufsfeuerwehr Halle.

Die Berufsfeuerwehr Halle (Hauptwache) übte am Mittwoch in Halle-Neustadt unter Extrembedingungen.

Halle (Saale)/MZ - Ein spektakuläres Szenario sorgte am Passendorfer Damm in Halle-Neustadt am Mittwochmorgen für Aufsehen. Ein Fahrzeug war offenbar von der Bundesstraße 80 abgekommen, durchbrach eine Leitplanke und kam in einer gefährlichen Hanglage auf dem Dach zum Liegen.

Eine Person war im Fahrzeug eingeklemmt. Doch zum Glück handelte es sich bei dem dramatischen Einsatz um eine Übung der Berufsfeuerwehr Halle.

Auto in Hanglage: Schwierige Bedingungen für Berufseuerwehr Halle (Saale)

Die Einsatzlage war dennoch alles andere als einfach. Das verunglückte Fahrzeug lag instabil an einem steilen Hang und drohte weiter abzurutschen. Unter erschwerten Bedingungen musste die eingeklemmte Person aus dem Fahrzeug gerettet werden.

Die Berufsfeuerwehr Halle musste schwere Technik einsetzen um die Person aus dem Fahrzeug zu befreifen. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Feuerwehr sicherte das Wrack mit einer Seilwinde sowie hydraulischen Geräten von beiden Seiten, um ein Abrutschen zu verhindern. Erst danach konnte die eingeklemmte Person befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden.

Übung der Berufsfeuerwehr Halle verlief unkompliziert und reibungslos

Nach Angaben der Feuerwehr verlief die Übung reibungslos. Die Alarmierungskette funktionierte einwandfrei, und die verletzte Person konnte zügig und sicher aus dem Fahrzeug befreit werden.

„Auch für die Berufsfeuerwehr ist es enorm wichtig, regelmäßig unter realistischen Bedingungen zu trainieren“, so die Feuerwehr vor Ort. Gerade ungewöhnliche und herausfordernde Einsatzlagen, wie in diesem Fall, können jederzeit auf die Berufsretter zukommen.