In Halle ist es am Dienstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Menschen wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Halle (Saale)/MZ/MV - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Halle wurden am Dienstagmorgen zwei Menschen schwer verletzt. Kurz vor 7 Uhr erfasste ein Pkw an der Kreuzung Seebener Straße / Trothaer Straße einen Radfahrer und prallte anschließend gegen eine Ampelanlage. Beide Verkehrsteilnehmer kamen nach Angaben der Polizei mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Die zerstörte Windschutzscheibe am Auto zeigt Wucht des Aufpralls. (Foto: Marvin Matzulla)

Durch den Zusammenstoß mit der Ampel fielen alle Ampeln an der Kreuzung aus, was massive Auswirkungen auf den Berufsverkehr hatte. Die Polizei musste über mehrere Stunden den Verkehr regeln. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.