Ärzte kämpfen um Leben des Babys - Staatsanwalt: „Zustand des Kindes sehr ernst“

In einem Wohnblock in Halle-Neustadt wird ein Baby schwer verletzt. Die Ermittlungen richten sich gegen Kindesvater. Warum der 22-Jährige auf freiem Fuß ist und wie es den anderen Kindern der Familie geht.

Die Kriminalpolizei hatte die Wohnung der Eltern am Wochenende versiegelt. Zuvor wurde in den Räumen nach Spuren gesucht.

Halle (Saale)/MZ - Das schwer verletzte Baby aus Neustadt schwebt nach MZ-Informationen in Lebensgefahr. „Der Zustand des Kindes ist sehr ernst“, sagte am Montagnachmittag Staatsanwalt Dennis Cernota der MZ. Die Polizei hatte am Morgen noch von einer nicht lebensbedrohlichen Verfassung des zwei Monate alten Mädchens gesprochen. Im Tagesverlauf hatte sich die Lage aber offenbar wieder zugespitzt.