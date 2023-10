Bis 2025 will die Stadt Halle an jeder Schule einen Sozialarbeiter beschäftigen. Warum die Landespolitik einen Strich durch diese Rechnung machen könnte.

Schulsozialarbeit in Halle: Finanzierung wackelt

Schulsozialarbeit in Sachsen-Anhalt

Kinder der Grundschule „Albrecht Dürer“ in Halle haben es gut: Hier gibt es einen Sozialarbeiter. Aber wie lange noch?

Halle (Saale)/MZ - Auf dem Papier liest es sich wunderbar, was die Stadtverwaltung plant: Aktuell sind an 45 halleschen Schulen 71,9 Vollzeitstellen mit Schulsozialarbeitern besetzt. Bis zum Jahr 2025 soll jede Schule einen solchen Ansprechpartner haben, der Kinder in schwierigen Lebenslagen berät, für Präventionsarbeit zuständig ist oder Freizeit mitgestaltet.