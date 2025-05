Unfall am Männertag in Köthen Mit über vier Promille: Mann will vor Polizei fliehen, rammt Geländer und verursacht Loch in Hauswand

Offenbar schwer betrunken hat ein 45 Jahre alter Mann am Donnerstag in Köthen einen Aufsehen erregenden Unfall verursacht. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Was bislang dazu bekannt ist.