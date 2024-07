Etliche Schüler haben noch keinen Platz an einer Gesamtschule in Halle bekommen. Betroffene Familien wollen sich nun vor Gericht dagegen wehren. Die neue Sekundarschule wiederum ist überflüssig.

Kein Platz an Integrierter Gesamtschule in Halle: Eltern verklagen die Stadt

Die IGS Am Steintor würde noch mehr Schüler nach den Sommerferien aufnehmen.

Halle (Saale)/MZ. - Noch immer hoffen Familien in Halle auf einen Platz an einer Integrierten Gesamtschule (IGS). Wie die Stadtverwaltung auf MZ-Nachfrage mitgeteilt hat, haben 566 Schüler diese Schulform als ihren Erstwunsch unter den weiterführenden Schulen angegeben. Laut aktuellem Stand konnte die Stadt 105 davon jedoch keinen Platz an einer IGS anbieten. Das wollen mehrere Familien nicht hinnehmen und ziehen nun vor Gericht. Laut Verwaltung sind bisher fünf Klagen von Betroffenen eingegangen. Unterdessen wird die vom Stadtrat beschlossene neue Sekundarschule dieses Jahr nicht eröffnet.