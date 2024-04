An der Grundschule am Ludwigsfeld in Halle (Saale) können Schüler diese Woche die Zirkuswelt kennenlernen.

Die Schüler der Grundschule am Ludwigsfeld durften sich in der Manege austoben.

HAL/MZ. - Die Schüler rennen aufgeregt durch die Gänge, überall herrscht lautes Gemurmel. Ein wildes Gewusel in der Grundschule am Ludwigsfeld. An Schulunterricht denkt hier niemand. Im Gegenteil: Statt im Klassenraum das Einmaleins zu lernen, geht es für die Schüler heute in die Manege.

Gemeinsam mit dem „1. Ostdeutschen Projektcircus Andre Sperlich“ durften die Schüler diese Woche in die Welt des Zirkus hineinschnuppern. Neu sei das Projekt nicht, berichtet Schulleiterin Franziska Göthe. Vor vier Jahren sei der Projektzirkus das erste mal zu ihnen an die Schule gekommen. Dass das Projekt dieses Jahr wiederholt werden kann, freut die Schulleiterin. „Wir wollen den Zusammenhalt in der Schule stärken und man sieht, wie die Kinder über sich hinaus wachsen.“

Über sich hinaus wachsen, konnten die Kinder in den verschiedensten Rollen. Von Piraten und Clowns, bis hin zu Trapezartisten und Zauberern, ist für jeden was dabei. In der Projektwoche hatten die Nachwuchskünstler zwei Trainingstage Zeit, um das Programm einzustudieren und eine zweistündige Show vorzubereiten. Die an mehreren Tagen aufgeführt wird.

Alleingelassen werde dabei niemand, erzählt Sylvia Sperlich. Sie ist Gründungsmitglied des Projektzirkus, der bereits seit 19 Jahren besteht. Die Mitarbeitenden des Zirkus helfen den Kindern vor und während der Show. „Am Ende findet jeder seine Rolle“, berichtet Sperlich zufrieden. Der Projektzirkus ist in Ganz Deutschland im Einsatz. Nächste Woche auch an der Grundschule Glaucha.

Projektzirkus soll wiederkommen

Lena und Malia leiten in den Rollen Tina und Jessie durch die Zirkusshow. Die beiden Schülerinnen haben viel Spaß an dem Projekt. Etwas aufgeregt sei man dann aber doch, erzählt Lena. Trotzdem war sich Malia sicher, dass die beiden ihre Rolle erfüllen: „Wir sind ein gutes Team.“

Das Zirkuszelt ist während der Show gut gefüllt. Das Publikum klatscht begeistert mit und auch die Kinder unterstützen sich von den Rängen. In vier Jahren wird der Zirkus die Grundschule erneut besuchen. So können alle Schüler einmal während ihrer Schulzeit am Projekt teilnehmen.

An diesem Samstag den 6.4. findet die letzte Vorstellung von zehn bis zwölf Uhr statt. Auch externe Besucher sind willkommen. Die Karten kosten für Erwachsene zwölf Euro und für Kinder etwas weniger.