Halle (Saale)/MZ. - In der Reihe der Sommerkonzerte im Dom zu Halle sind an diesem Sonntag, 9. Juni, Schülerinnen und Schüler des halleschen Konservatoriums zu erleben. Sie bringen Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann, Antonio Vivaldi und Joseph Haydn zu Gehör. Es musizieren Preisträgerinnen und Preisträger von „Jugend musiziert“. Der Eintritt zum Konzert, das um 17 Uhr beginnt, ist frei. Die Sommerkonzertreihe im Dom, organisiert vom Ende 2022 gegründeten Verein Freunde und Förderer der Dommusik, hält noch bis Ende September eine Vielzahl an Aufführungen bereit. Das Programm gibts auf ekm-reformiert.de, mehr Informationen auch auf dom-halle.de.

23 Veranstaltungen laden insgesamt zum Zuhören ein. Von Klassik bis Jazz, von Pop bis Soul – im breitgefächerten Programm ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Erstmals gibt es in diesem Jahr eine Kooperation mit dem Literaturhaus Halle, so dass neben Konzerten nun unter der Rubrik „Aufhorchen!“ auch zwei Vorträge im Programmheft stehen: Am 25. Juni, 19 Uhr, ist die Wiederentdeckung der Händel-Opern vor 100 Jahren Thema, und am 2. Juli, ebenfalls 19 Uhr, geht es um den Theatermacher Ulrich Plenzdorf und seinen Helden Edgar Wibeau.

Am 23. Juni gibt der Popchor Halle ein Konzert, in dem Songs aus Pop, Rock, Gospel & Soul zu hören sein werden. Gregorianische Gesänge sowie Werke von Byrd und des Préz erwarten die Besucher der Sommerkonzertreihe am 30. Juni mit dem Konzert der Choralschola der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik Halle, während am 7. Juli das Carl Wittigs Aurora Oktett Klänge zwischen Klassik, Jazz & Pop präsentiert. Unter dem Titel „Von Action bis Zeichentrick“ spielt dann am 14. Juli Tristan Eissing an der Orgel Filmmusiken unter anderem von Hisaishi, Morricone, Zimmer und Shore.

Wie Bach und Händel auf der Chinesischen Geige (Erhu) klingen, können Konzertbesucher am 21. Juli erleben, wenn Jianguo Lu und Gerhard Noetzel an eben jener Erhu, an Flöte (Xun), Orgel und Klavier musizieren. Dabei kommen auch Werke von Yan Jun Hua zur Aufführung. Exotisch wird es auch am 4. August – beim Konzert für Santur, Gesang und Klavier. Dann heißt es: Persische Musik trifft Europa. Bis auf wenige Ausnahmen beginnen alle Konzerte um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten.