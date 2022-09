Schüler aus Halle treffen Vizepräsidenten des EU-Parlaments in Strasbourg

Halle (Saale)/Strasbourg/MZ - 19 Abiturienten des Elisabeth-Gymnasiums haben bei ihrer Studienreise am Mittwoch den Vizepräsidenten des EU-Parlaments, Rainer Wieland (CDU) im französischen Strasbourg getroffen. Der Baden-Wüttemberger stellte sich in den Räumen der Europäischen Parlamentarischen Gesellschaft eine gute Stunde den Fragen der Jugendlichen zur europäischen Politik. Unter anderem ging es auch um die Frage, was seine Vision für Europa sei. Wieland sagte, dass er hoffe noch zu erleben, dass es keinen deutschen Außenminister mehr gebe und spielte damit auf das Amt eines EU-Außenministers an. Auch ein Besuch des EU-Parlaments stand auf dem Programm.