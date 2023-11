Der erste Schnee des kommenden Winters sorgt vor allem westlich und südlich von Halle für Probleme - In Halle werden Behinderungen im Tramverkehr gemeldet.

Im Raum Nietleben musste die Feuerwehr ausrücken, weil ein Baum umgestürzt und in eine Telefonleitung gestürzt ist.

Halle (Saale)/MZ - Schneefall sorgt seit Montagabend auf den Straßen im Raum Halle für Probleme. Der schlimmste Unfall bislang ereignete sich Dienstagmorgen auf der Landesstraße 210 bei Eckartsberga. Dort rutschte ein Schulbus mit 16 Kindern in einen Graben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde dabei ein Kind verletzt. Die Schüler werden derzeit in einem Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr versorgt und betreut.

In Halle ist der Winterdienst seit den frühen Morgenstunden im Einsatz. (Foto: Steffen Schellhorn)

Aus Halle werden bislang nur wenige wetterbedingte Einsätze gemeldet. In der Nacht stürzte im Bereich Nietleben ein Baum in eine Telefonleitung. Offenbar konnte er die Last des Neuschnees nicht tragen. Zudem meldet die App Moovme Störungen im Straßenbahnverkehr im Stadtgebiet. Es komme zu betriebsbedingten Ausfällen, heißt es.

Im Saalekreis sind Probleme vor allem im Raum Querfurt bekannt. Bei Schraplau kam ein Lkw ins Rutschen und stellte sich quer. Auch zwischen Barnstädt und Steigra kommen Fahrzeuge teilweise nicht weiter. Bislang sei die Region glimpflich davongekommen, so ein Polizeisprecher. Autos seien gegen Bäume oder in Zäune gerutscht. Verletzte seien dabei aber nicht registriert worden.