Schüsse bei einem Hochzeitskonvoi mit 40 Fahrzeugen in Halle

Ein Fahrzeug-Korso aus Anlass einer Hochzeit hat am Sonntagabend zeitweise den Verkehr auf der Magistrale in Halle lahmgelegt. die Polizei stoppte den Auto-Korso und durchsuchte mehrere Fahrzeuge.

Ein arabischer Hochzeits-Korso mit bis zu 40 Fahrzeugen wurde am frühen Sonntagabend von der Polizei in Neustadt gestoppt. Mehrere Fahrzeuge wurden nach Waffen durchsucht.

Halle (Saale)/MZ - Ein Fahrzeug-Korso aus Anlass einer arabischen Hochzeit hat am Sonntagabend zeitweise den Verkehr auf der Magistrale lahmgelegt, so eine Information der Polizei. Dabei seien auch Schüsse gefallen, so dass mehrere Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen wurden.

Der Korso ist nach Polizeiangaben gegen 16 Uhr mit etwa 40 Fahrzeugen in Halle-Neustadt gestartet und dann durch mehrere Straßen Halles gezogen, bevor er zurück nach Neustadt fuhr. Auf dem Rückweg seien Schüsse, vermutlich aus Schreckschusswaffen, gefallen, so dass die Polizei den noch etwa 25 Fahrzeuge umfassenden Konvoi gestoppt und mehrere Fahrzeuge nach Schusswaffen durchsucht hat. Personen wurden nicht verletzt.

Polizeieinsatz in Halle-Neustadt Foto: Marvin Matzulla

Im Zuge des Korsos sei es allerdings an mehreren Fahrzeugen zu Blechschäden gekommen, nähere Angaben gab es am Abend zunächst nicht.