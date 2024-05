Im Fall der verstorbenen zweijährigen Sophie aus der Paracelsusstraße in Halle sind am Montag neue Details bekannt geworden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Die Stimmung im Paulusviertel ist am Tag nach dem Tod der zweijährigen Sophie aus der Paracelsusstraße gespenstisch still. Reden möchte kaum einer zu dem Vorfall, der sich am Sonntagmittag in einer Mietwohnung in Halle abgespielt hatte. Der traurige fakt: Ein kleines Kind ist tot. Die Polizei ermittelt seitdem in alle Richtungen. Auch ein Verbrechen kann bislang nicht ausgeschlossen werden.