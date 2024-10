Kurz vor Weihnachten steigt das erste Darts-Turnier für Firmen. Was sich die Veranstalter davon versprechen und was auf die Teilnehmer wartet.

Dartsscheibe statt Künstler: Das Steintor bietet ein Turnier für Firmen aus Halle an. Und das Interesse daran soll groß sein.

Halle (Saale)/MZ - Das Bullseye beim Darts mögen Spieler aus gleich zweierlei Gründen. Wer den äußeren Rand in der Mitte der Scheibe trifft, sackt 25 Punkte ein. Und direkt im Zentrum sind es 50 Zähler. Allerdings hat dort das „Auge des Bullen“ gerade einmal einen Durchmesser von winzigen 12,7 Millimetern und ist damit noch kleiner als eine Ein-Cent-Euro-Münze (16,25 Millimeter). Das dürfte am 17. Dezember im Steintor Varieté nicht unwichtig sein. Dort gibt es eine Premiere: Das erste Firmen-Darts-Turnier in der Geschichte des traditionsreichen Schauspiel- und Musikhauses.