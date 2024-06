In Halle-Neustadt hat es am Wochenende erneut zwei Feuer gegeben. Im Viertel wächst die Angst vor einem Brandstifter.

In der Nacht zum Sonntag ging im Myrtenweg ein Pkw in Flammen auf.

Halle (Saale)/MZ - Ist das alles noch ein Zufall? Seit Wochen brennen in Halle-Neustadt Müllcontainer und nun ist in der Nacht zum Sonntag bereits das zweite Auto innerhalb weniger Wochen in Flammen aufgegangen. Kurz nach 1 Uhr musste die Feuerwehr das brennende Auto im Myrtenweg löschen.

Auch am Samstag musste die Berufsfeuerwehr Halle bereits zu einem Feuer in Neustadt ausrücken. Nur unweit entfernt vom Myrtenweg brannten an einer Schule in der Lilienstraße mehrere Müllcontainer. Doch das waren nicht die einzigen Feuer in den vergangenen Wochen.

Am Samstagabend brannten in der Lilienstraße Müllcontainer. (Foto: Marvin Matzulla)

Immer wieder brennen Mülltonnen aber auch die Büchertelefonzelle am Wochenmarkt wurde abgefackelt. Zuletzt brannte auch ein Motorroller im Südpark. Im Viertel äußern Anwohner die Angst vor einem neuen Brandstifter. In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.