In der Nacht zum Mittwoch kam die Feuerwehr in Halle-Neustadt zum Einsatz.

Feuerwehreinsatz in Halle: Motorroller im Südpark abgebrannt

Brand in Halle

In der Ernst-Herrman-Meyer-Straße brannte ein Motorroller.

Halle (Saale)/MZ/MV - In der Nacht zum Mittwoch kam die Feuerwehr in Halle im Südpark zum Einsatz. Gegen 2.45 Uhr meldeten Anwohner einen Feuerschein in der Ernst-Herrmann-Meyer-Straße.

Die Feuerwehr hat das Feuer mit einem C-Rohr gelöscht (Foto: Marvin Matzulla)

Vor einem Wohnhaus war aus bisher ungeklärten Gründen ein Motorroller in Brand geraten. Mit einem C-Rohr wurde das Feuer gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.